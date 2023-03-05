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الجزائر

كهول ضمن شبكة زرعت الرعب بمدينة رويبة

الشروق أونلاين
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كهول ضمن شبكة زرعت الرعب بمدينة رويبة
ح.م
العصابة التي تم توقيفها

تمكن أمن ولاية الجزائر من توقيف عصابة متكونة من 13 شخصا متهما بزرع الرعب في مقاطعة الرويبة بالعاصمة.

وحسب بيان للشرطة، فقد قامت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالروبية بمعالجة القضية التي مكنت من توقيف 13 شخصا مشتبه فيهم.

وتتراوح أعمار المعنيين مابين 23 و 52 سنة، حيث ضبط بحوزهم  6 أسلحة بيضاء محظورة وبندقية صيد بحري، بالإضافة إلى  4 هواتف نقالة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.

وسيتابع المتهموم عن قضية إنشاء والانخراط، الاشتراك في شجار بين عصابة أحياء وقع خلاله الضرب الجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء محظورة أدى إلى بتر وعاهة مستديمة مع زرع الرعب وسط المواطنين والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة، مع استعمال مركبة ذات محرك.

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