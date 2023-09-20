كوبا تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، دعم كوبا الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وذلك اثناء مداخلته الأمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، دعم كوبا الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وذلك اثناء مداخلته الأمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، فأبرز الرئيس الكوبي إلتزام بلاده العميق بالمبادئ الأساسية لتقرير المصير والعدالة لجميع الشعوب. كما أعرب عن موقفه الداعم للشعب الصحراوي الذي يكافح منذ سنة 1975 من أجل تحقيق استقلاله الوطني وتقرير مصيره.

الرئيس الكوبي وأثناء مداخلته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، طالب بإنهاء الاستعمار والاحتلال المغربي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية. كما شدد على أهمية إحترام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان كمبدأ سامي مشترك، الأمر الذي يتطلب روح الاحترام والحوار البناء بين الدول.

الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، قال في مداخلته أن كوبا تدافع عن القيم التي تعزز المساواة والعدالة وتقرير مصير الشعوب.