-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

كوبا تدين القصف العشوائي على سكان غزة

الشروق أونلاين
  • 26
  • 0
كوبا تدين القصف العشوائي على سكان غزة
وكالة الأنباء الكوبية
أدانت كوبا القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الإحتلال ضد الفلسطينيين، وهذا على لسان وزير خارجيتها، برونو رودريغيز.

أدانت كوبا القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الإحتلال ضد الفلسطينيين، وهذا على لسان وزير خارجيتها، برونو رودريغيز، في لقاء صحفي عقده اليوم الخميس 19 أكتوبر في هافانا.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكوبية، قال وزير الخارجية الكوبي “تدين كوبا بشدة القصف العشوائي على سكان غزة وتدمير المنازل والمستشفيات والبنية التحتية المدنية”.

رئيس الديبلوماسية الكوبي شدد على أنه لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأعمال التي تعتبر عقابا جماعيا وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

“إننا ندين بشدة مقتل المدنيين والأبرياء نتيجة للتصعيد الحالي دون التفريق بين عرقهم أو أصلهم أو جنسيتهم أو عقيدتهم الدينية.” قال وزير الخارجية الكوبي.

كما أشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن “حتى من الدعوة إلى وقف المذبحة.”

واستنكر الوزير الكوبي استخدام واشنطن لحق النقض ضد اقتراح في مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء يدعو إلى هدنة إنسانية وذلك للسماح بوصول المساعدات إلى غزة وضمان حماية المدنيين.

وحسب ما نقلته قناة “الميادين”، قال وزير خارجية كوبا في ذات الندوة أنّ الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد استصدار 46 قراراً في مجلس الأمن تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ليضيف أنّ هناك كارثة إنسانية ذات “أبعاد هائلة” تحصل الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقد سبق لوزارة الخارجية الكوبية وأن أعربت في بيان عن “قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف بين إسرائيل وفلسطين”، عقب عملية “طوفان الأقصى” وما تلاها من قصف إسرائيلي لقطاع غزة، وقالت أن هذا العنف هو “نتيجة 75 عاماً من الانتهاك الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولسياسة “إسرائيل” العدوانية والتوسعية”.

مقالات ذات صلة
باكستان توجّه 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

باكستان توجّه 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي: رفض مشروع القرار الروسي أظهر من يريد استمرار الحرب

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي: رفض مشروع القرار الروسي أظهر من يريد استمرار الحرب

لبنان: استشهاد اثنين من عناصر حزب الله و”قوات الفجر” تنضم للجهاد

لبنان: استشهاد اثنين من عناصر حزب الله و”قوات الفجر” تنضم للجهاد

الداخلية الفرنسية ترفع دعوى ضد برلمانية قالت أن “حماس” حركة مقاومة

الداخلية الفرنسية ترفع دعوى ضد برلمانية قالت أن “حماس” حركة مقاومة

الكيان الصهيوني يحاول “التملص” من مجزرة مستشفى “المعمداني”

الكيان الصهيوني يحاول “التملص” من مجزرة مستشفى “المعمداني”

حماس: نثمن الموقف الروسي بالامتناع عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي

حماس: نثمن الموقف الروسي بالامتناع عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد