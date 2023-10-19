كوبا تدين القصف العشوائي على سكان غزة

أدانت كوبا القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الإحتلال ضد الفلسطينيين، وهذا على لسان وزير خارجيتها، برونو رودريغيز.

أدانت كوبا القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الإحتلال ضد الفلسطينيين، وهذا على لسان وزير خارجيتها، برونو رودريغيز، في لقاء صحفي عقده اليوم الخميس 19 أكتوبر في هافانا.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكوبية، قال وزير الخارجية الكوبي “تدين كوبا بشدة القصف العشوائي على سكان غزة وتدمير المنازل والمستشفيات والبنية التحتية المدنية”.

رئيس الديبلوماسية الكوبي شدد على أنه لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأعمال التي تعتبر عقابا جماعيا وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

“إننا ندين بشدة مقتل المدنيين والأبرياء نتيجة للتصعيد الحالي دون التفريق بين عرقهم أو أصلهم أو جنسيتهم أو عقيدتهم الدينية.” قال وزير الخارجية الكوبي.

كما أشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن “حتى من الدعوة إلى وقف المذبحة.”

واستنكر الوزير الكوبي استخدام واشنطن لحق النقض ضد اقتراح في مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء يدعو إلى هدنة إنسانية وذلك للسماح بوصول المساعدات إلى غزة وضمان حماية المدنيين.

وحسب ما نقلته قناة “الميادين”، قال وزير خارجية كوبا في ذات الندوة أنّ الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد استصدار 46 قراراً في مجلس الأمن تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ليضيف أنّ هناك كارثة إنسانية ذات “أبعاد هائلة” تحصل الآن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقد سبق لوزارة الخارجية الكوبية وأن أعربت في بيان عن “قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف بين إسرائيل وفلسطين”، عقب عملية “طوفان الأقصى” وما تلاها من قصف إسرائيلي لقطاع غزة، وقالت أن هذا العنف هو “نتيجة 75 عاماً من الانتهاك الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولسياسة “إسرائيل” العدوانية والتوسعية”.