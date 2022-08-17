-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

كوبا تسمح بالاستثمارات الأجنبية في التجارة لحلّ أزمة الندرة

الشروق أونلاين
  • 233
  • 0
كوبا تسمح بالاستثمارات الأجنبية في التجارة لحلّ أزمة الندرة
أرشيف
كوبا

أعلنت الحكومة في كوبا يوم الثلاثاء، أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في مجالي تجارة الجملة والتجزئة، من أجل حلّ أزمة النقص الحادّ للسلع في البلاد.

وجاء في تغريدة لوزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو غيل على تويتر، أن “الاستثمار الأجنبي في تجارتي الجملة والتجزئة، بتنظيم من الدولة، سيسمح بتوسيع وتنويع الإمدادات للسكان، وسيساهم في انتعاش الصناعة الوطنية”، حسبه.

بالمقابل، ستحتفظ الحكومة الكوبية باحتكارها للتجارة الخارجية. ولا يسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في كوبا سوى في قطاعات محدودة على غرار إنتاج السلع والخدمات.

وتسمح السياسة الكوبية الجديدة للمستثمرين الأجانب بامتلاك نسبة 100 بالمئة من شركاتهم الناشطة في مجال تجارة الجملة. على أن تبقى تجارة التجزئة خاضعة لشرط الشراكة مع القطاع العام.

مقالات ذات صلة
هذه أكثر السيارات مبيعا عبر العالم في 2022

هذه أكثر السيارات مبيعا عبر العالم في 2022

1610 مليار للتأمين ضدّ الحرائق في 90 يوما

1610 مليار للتأمين ضدّ الحرائق في 90 يوما

البنك الوطني الجزائري: خمس خدمات مالية جديدة للصيرفة الإسلامية قريبا

البنك الوطني الجزائري: خمس خدمات مالية جديدة للصيرفة الإسلامية قريبا

سوناطراك: تنصيب لجنة تحقيق وتقصي في حادث سكيكدة

سوناطراك: تنصيب لجنة تحقيق وتقصي في حادث سكيكدة

سونلغاز: رقم قياسي جديد لاستهلاك الكهرباء سُجل على الساعة الثالثة زوالا

سونلغاز: رقم قياسي جديد لاستهلاك الكهرباء سُجل على الساعة الثالثة زوالا

1700 مُصنِّع ينتظرون تحرير العقار الصناعي

1700 مُصنِّع ينتظرون تحرير العقار الصناعي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد