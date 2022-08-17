كوبا تسمح بالاستثمارات الأجنبية في التجارة لحلّ أزمة الندرة

أعلنت الحكومة في كوبا يوم الثلاثاء، أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في مجالي تجارة الجملة والتجزئة، من أجل حلّ أزمة النقص الحادّ للسلع في البلاد.

وجاء في تغريدة لوزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو غيل على تويتر، أن “الاستثمار الأجنبي في تجارتي الجملة والتجزئة، بتنظيم من الدولة، سيسمح بتوسيع وتنويع الإمدادات للسكان، وسيساهم في انتعاش الصناعة الوطنية”، حسبه.

بالمقابل، ستحتفظ الحكومة الكوبية باحتكارها للتجارة الخارجية. ولا يسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في كوبا سوى في قطاعات محدودة على غرار إنتاج السلع والخدمات.

وتسمح السياسة الكوبية الجديدة للمستثمرين الأجانب بامتلاك نسبة 100 بالمئة من شركاتهم الناشطة في مجال تجارة الجملة. على أن تبقى تجارة التجزئة خاضعة لشرط الشراكة مع القطاع العام.