“كوبكو سيكون معنا قبل نهاية التربص.. وهدفنا التتويج بالبطولة”

أكد التفاوض مع لاعب جزائري من بلغاريا.. حجار لـ "الشروق"

أكد مدرب شباب قسنطينة، شريف حجار، أن التنافس على لقب بطولة الموسم الكروي المقبل سيكون من أولويات الفريق، بالنظر إلى التركيبة البشرية التي يزخر بها النادي القسنطيني، فضلا عن كل الإمكانيات الأخرى التي وضعت تحت تصرف التشكيلة القسنطينية سواء في تربص تكجدة أم حتى في التربص الحالي المقام بالعاصمة الذي سيختتم الأربعاء.

وقال حجار، في تصريحات خص بها “الشروق”، إن التربص الحالي سيمكنه من رسم التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الموسم الكروي المقبل، رغم امتلاكه لتصور أولي للتعداد الذي سيعتمد عليه في البطولة، مؤكدا أن ذلك سيتجسد فور نهاية التربص الحالي، حيث نفى محدثنا أن يكون في الفريق لاعبين أساسيين أو آخرين احتياطيين، معتبرا أن كل العناصر سواسية بالنسبة إليه والأولوية لمن يبرهن فوق المستطيل الأخضر.

أما بخصوص إصابة المدافع محمد حمزة، فقد أكد المدرب حجار أنه تأسف كثيرا للإصابة التي تعرض لها، ما يعني أنه لن يكون معنيا بانطلاق الموسم المقبل، على اعتبار أنه سيركن إلى الراحة لمدة لن تقل عن 15 يوما، الأمر الذي دفع بالمدرب حجار للبحث عن مدافع محوري لتعويض الغياب الاضطراري لمحمد حمزة، كما لم يخف المدرب حجار دخول إدارة الفريق في مفاوضات متقدمة مع لاعب مغترب ينشط في البطولة البلغارية من بوابة نادي نادي مونتانا المحلي، ويتعلق الأمر بالمدافع ريان صنهاجي، الذي يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك بهدف تعويض إصابة محمد حمزة.

وفيما يتعلق بالدولي البينيي ماسال كوبكو، قال حجار إنه سيلتحق اليوم أو غدا على أكثر تقدير، بعد رحلة ماراتونية من بلاده البينين، مرورا بتونس أين خضع لحجر صحي دام 10 أيام، علما أن كوبكو قرر التضحية بلقاء منتخب بلاده المقبل أمام تنزانيا يوم 7 أكتوبر في تصفيات كأس العالم قطر 2022، عقب الحصول على ترخيص من الفرنسي ميشال دوسيي.

هذا، ومن المنتظر أن يواجه زملاء الحارس رحماني نظرائهم من شبيبة الساورة هذا الثلاثاء وديا في مركب عين البنيان بالعاصمة، ثم خوض مباراة ثانية في الفاتح من أكتوبر أمام اتحاد الحراش، حيث سيقف المدرب حجار على إستعدادات لاعبيه بدنيا بالدرجة الأولى ، وذلك بعد خوض التربص الأول في تكجدة، الذي انتهى قبل أيام قلائل بمواجهة ودية أمام شبيبة القبائل، انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة، علما أن حجار سيشرك عدد كبير من اللاعبين في الموعدين الوديين القادمين، حتى يتسنى للمدرب وضع التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الموسم المقبل الذي سينطلق بتاريخ 22 أكتوبر الداخل.