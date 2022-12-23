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رياضة

كوت ديفوار تستدعي 25 لاعبا لِخوض “شان” الجزائر

علي بهلولي
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كوت ديفوار تستدعي 25 لاعبا لِخوض “شان” الجزائر
ح.م
لاعبو المنتخب المحلّي الإيفواري في تربّص بِتاريخ الفاتح من أكتوبر 2022.

كشف الناخب الوطني الإيفواري حيدرا صواليحو، الجمعة، عن قائمة تضمّ 25 لاعبا استعدادا لِخوض منافسة “الشان” بِالجزائر.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023، وحينها يلعب منتخب كوت ديفوار ضمن الفوج الثاني إلى جانب فرق السنيغال والكونغو الديموقراطية وأوغندا.

ويُجري اللاعبون الـ 25 لـ “الفيلة” تربّصا داخل القواعد بِالعاصمة ياموسوكرو بداية من الإثنين المقبل، ثم يطيرون نحو تونس لِإقامة معسكر إعدادي هناك، قبل القدوم إلى الجزائر. كما ذكره اتحاد الكرة المحلّي في بيان له نشره مساء الجمعة.

وسبق لِلمنتخب المحلّي الإيفواري تنظيم أوّل نسخة من منافسة “الشان”، وذلك في عام 2009، وحينها ودّع السّباق من الدور الأوّل. بينما كانت طبعة رواندا 2016 الأفضل له، بعد بلوغه نصف النهائي وتموقعه رابعا.

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