كوت ديفوار تُقصي بطل إفريقيا

أقصى منتخب كوت ديفوار مُستضيف منافسة “كان” 2024 سهرة الإثنين، فريق السنيغال بطل إفريقيا 2022.

وفاز منتخب كوت ديفوار بِواقع ركلات الترجيح (5-4) على السنيغال، بعد انتهاء الوقتَين الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (1-1). في مباراة تندرج ضمن إطار ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة الإيفوارية ياموسوكرو، تحت إدارة حكم السّاحة بيير أتشو من الغابون.

وبادر منتخب “أسود تيرانغا” إلى التسجيل في الدقيقة الرابعة، بِواسطة المهاجم محمد ديالو. وعادل فريق “الفيلة” الكفّة بِهدف متوسّط الميدان البديل فرانك كيسيي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 86.

وبعد شوطَين إضافيَين لم يحسما أمر النّزال، لجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي منحت التفوّق للإيفواريين أصحاب الأرض.

وفي مباراة أُخرى، تأهّل منتخب جزر الرّأس الأخضر بِدوره للدور ربع النّهائي، بعد فوزه على موريتانيا بِهدف دون ردّ.

وفي ربع النّهائي السّبت المقبل، يتبارى منتخب كوت ديفوار مع الفائز من مواجهة مالي وبوركينا فاسو، وتُواجه جزر الرّأس الأخضر الفائز من لقاء جنوب إفريقيا والمغرب.