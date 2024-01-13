كوربيس يتمنى مواجهة بين الجزائر والمغرب في “الكان”

عبّر المدرب الفرنسي رولان كوربيس، عن تمنياته بأن يلتقي منتخب الجزائر مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقال كوربيس الذي سبق له أن درب فريق اتحاد العاصمة: “الجزائر لديها منتخب جيد، يضم في صفوفه عدة لاعبين ممتازين، ولديه مزيج رائع بين لاعبي الخبرة والشباب الذي التحقوا مؤخرا”.

وأضاف المدرب الفرنسي في حوار لموقع “وين وين” القطري: “أرى أن الجزائر ستذهب بعيدًا في هذه النسخة، خاصةً أن لاعبيها سيدخلون هذه البطولة بنية رد الاعتبار لأنفسهم قبل أي شيء آخر، وذلك بعد إخفاقهم الكبير في الكاميرون”.

وتابع: “أتمنى أن تكون هناك مباراة بين الجزائر والمغرب في هذه النسخة، رغم أنني سأكون في وضع صعب للغاية حيال مَن سأشجعه، فأنا أحب الجزائر كثيرًا والجماهير تحبني بعدما عملت فيها سابقا، كما تجمعني صداقات بالكثير من المغاربة أحبهم كثيرا”.

وبخصوص المنتخبات التي يراها مرشحة بقوة للتنافس على التتويج بـ”الكان”: قال كوربيس: “أعتقد أن منتخب كوت ديفوار هو المرشح الأقوى للتتويج، لأنه سيلعب على أرضه، كما أرشح منتخب السنغال، وأرشح الجزائر والمغرب أيضا”.