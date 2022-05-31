كورتري البلجيكي يتعاقد مع مهاجم الساورة مسعودي إلى غاية 2026

قام بتفعيل بند شراء عقده بعد انقضاء فترة الإعارة

أعلن نادي “كورتري” البلجيكي، تفعيل بند شراء عقد مهاجمه الجزائري، بلال مسعودي، عقب نهاية فترة إعارته من شبيبة الساورة.

ووقع نادي كورتري عقدا مع بلال مسعودي يمتد إلى نهاية موسم 2026، بعد ما كان أمضى فترة اختبارات طويلة كانت ناجحة لموسم كامل في البطولة البلجيكية، قدم فيها لاعب شبيبة الساورة مستويات جيدة أقنعت مسؤولي “كورتري” بضرورة التعاقد معه، وهو ما حدث فعلا نهاية هذا الموسم .

ويعد نادي “كورتري” من بين أهم الأندية الأوروبية المتابعة للاعبي البطولة الوطنية، حيث كان بوابة يوسف عطال للاحتراف في أوروبا وبعدها الانضمام إلى نادي نيس. كما يضم في صفوفه حاليا لاعب آخر من البطولة الجزائرية ويتعلق الأمر بالوافد الجديد للمنتخب الوطني، عبد القهار قادري، المتواجد حاليا مع الخضر في التربص بمركز سيدي موسى، تحسبا للمباراتين القادمتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا يومي 4 و8 جوان على التوالي.