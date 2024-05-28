كورتوا خارج قائمة بلجيكا لـ “يورو” 2024

أعلن المدرب دومينيكو تيديسكو، عن قائمة منتخب بلجيكا التي ستشارك في منافسات يورو 2024، المقرر إقامتها في الفترة من 14 جوان إلى 14 جويلية المقبلين.

وشهدت القائمة استبعاد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، رغم تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة في المباريات مؤخرا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عااااااااااااااااااااااااااااااااجل — رسميًا : استبعاد كورتوا من قائمة منتخب بلجيكا في اليورو! ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ pic.twitter.com/Sjo4Umuf7v — عمرو (@bt3) May 28, 2024

وسبق أن دخل حارس ريال مدريد في أزمة مع المدرب تيديسكو، بسبب عدم حصوله على شارة القيادة في إحدى المباريات بتصفيات اليورو.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة من مجموعات يورو، رفقة منتخبات أوكرانيا وسلوفاكيا ورومانيا.