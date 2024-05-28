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رياضة

كورتوا خارج قائمة بلجيكا لـ “يورو” 2024

عمر سلامي
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كورتوا خارج قائمة بلجيكا لـ “يورو” 2024
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الحارس تيبو كورتوا

أعلن المدرب دومينيكو تيديسكو، عن قائمة منتخب بلجيكا التي ستشارك في منافسات يورو 2024، المقرر إقامتها في الفترة من 14 جوان إلى 14 جويلية المقبلين.

وشهدت القائمة استبعاد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، رغم تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة في المباريات مؤخرا.

وسبق أن دخل حارس ريال مدريد في أزمة مع المدرب تيديسكو، بسبب عدم حصوله على شارة القيادة في إحدى المباريات بتصفيات اليورو.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة من مجموعات يورو، رفقة منتخبات أوكرانيا وسلوفاكيا ورومانيا.

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