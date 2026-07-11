كورتوا يرشح هذا المنتخب للتتويج بكأس العالم 2026 (فيديو)

رشح حارس منتخب بلجيكا، تيبو كورتوا، المنتخب الفائز من مباراة فرنسا وإسبانيا للتويج ببطولة كأس العالم 2026.

وقال كورتوا، في تصريحات له بعد مباراة إسبانيا: “إسبانيا أحد المرشحين للفوز بكل شيء، في النهاية أعتقد أنه منتخب قادر على الفوز أمام فرنسا، وقادر على الفوز على أي منتخب، وهم يثبتون ذلك بالفعل”.

وأضاف حارس منتخب بلجيكا: “أعتقد أن الفائز من مباراة فرنسا وإسبانيا سيكون بطل العالم”.