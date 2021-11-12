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كورونا بالجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات مقارنة بالمعدل اليومي

الشروق أونلاين
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كورونا بالجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات مقارنة بالمعدل اليومي

سجلت إصابات فيروس كورونا بالجزائر ارتفاعا طفيفا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل 140 حالة، بعد أن كانت 115 يوم الخميس، في الوقت الذي سجلت فيه 5 وفيات و81 حالة تعاف.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 12 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

 المؤشرات العامة هي كما يلي:
– 140 حالة جديدة
– 81 حالة تماثلت للشفاء
– 16 مريض متواجدون في العناية المركزة
– 5 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:
– اليقظة
– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
و يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. .

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