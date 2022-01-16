كورونا بالجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات
أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 573 حالة إصابة بفيروس كورونا و8 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة:
اليوم، الاحد 16 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
573 حالة جديدة
343 حالة تماثلت للشفاء
45 مريض متواجدون في العناية المركزة
8 وفيات
حصلية كورونا بالجزائر ليوم السبت 15 جانفي 2022
أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن انخفاض في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 505 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة:
اليوم، السبت 15 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
505 حالة جديدة
316 حالة تماثلت للشفاء
32 مريض متواجدون في العناية المركزة
11 وفيات