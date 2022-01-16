كورونا بالجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 573 حالة إصابة بفيروس كورونا و8 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الاحد 16 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

573 حالة جديدة

343 حالة تماثلت للشفاء

45 مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات

حصلية كورونا بالجزائر ليوم السبت 15 جانفي 2022

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن انخفاض في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 505 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، السبت 15 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

505 حالة جديدة

316 حالة تماثلت للشفاء

32 مريض متواجدون في العناية المركزة

11 وفيات