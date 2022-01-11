كورونا بالجزائر: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 557 حالة إصابة بفيروس كورونا و14 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

المؤشرات العامة هي كما يلي:

557 حالة جديدة

387 حالة تماثلت للشفاء

37 مريض متواجدون في العناية المركزة

14 وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الاثنين 10 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 482 حالة إصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزراة الصحة:

اليوم، الاثنين 10 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

482 حالة جديدة

325 حالة تماثلت للشفاء

39 مريض متواجدون في العناية المركزة

10 وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الأحد 9 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 415 حالة إصابة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزراة الصحة:

اليوم، الأحد 9 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

415 حالة جديدة

274 حالة تماثلت للشفاء

33 مريض متواجدون في العناية المركزة

9 وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم السبت 8 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 426 حالة إصابة بفيروس كورونا و 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزراة الصحة:

اليوم، السبت 8 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

426 حالة جديدة

218 حالة تماثلت للشفاء

35 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الجمعة 7 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع كبير في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 491 حالة إصابة بفيروس كورونا و 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الخميس 6 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تراجع طفيف في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 410 حالة إصابة بفيروس كورونا و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزراة الصحة:

اليوم، الخميس 06 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

410 حالة جديدة

257 حالة تماثلت للشفاء

33 مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 5 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 462 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الأربعاء 05 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

462 حالة جديدة

252 حالة تماثلت للشفاء

33 مريض متواجدون في العناية المركزة

7وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع محسوس في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 421 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الثلاثاء 04 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

421 حالة جديدة

266 حالة تماثلت للشفاء

32 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات