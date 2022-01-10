كورونا بالجزائر: ارتفاع مخيف في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 482 حالة إصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزراة الصحة:

اليوم، الاثنين 10 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

482 حالة جديدة

325 حالة تماثلت للشفاء

39 مريض متواجدون في العناية المركزة

10 وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الأحد 9 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 415 حالة إصابة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزراة الصحة:

اليوم، الأحد 9 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

415 حالة جديدة

274 حالة تماثلت للشفاء

33 مريض متواجدون في العناية المركزة

9 وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم السبت 8 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 426 حالة إصابة بفيروس كورونا و 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزراة الصحة:

اليوم، السبت 8 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

426 حالة جديدة

218 حالة تماثلت للشفاء

35 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الجمعة 7 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع كبير في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 491 حالة إصابة بفيروس كورونا و 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الخميس 6 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تراجع طفيف في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 410 حالة إصابة بفيروس كورونا و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزراة الصحة:

اليوم، الخميس 06 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

410 حالة جديدة

257 حالة تماثلت للشفاء

33 مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 5 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 462 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الأربعاء 05 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

462 حالة جديدة

252 حالة تماثلت للشفاء

33 مريض متواجدون في العناية المركزة

7وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع محسوس في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 421 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الثلاثاء 04 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

421 حالة جديدة

266 حالة تماثلت للشفاء

32 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات