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الجزائر

كورونا بالجزائر: استقرار في عدد الإصابات

الشروق أونلاين
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كورونا بالجزائر: استقرار في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل  2130 حالة إصابة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 27 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2130 حالة جديدة

1152حالة تماثلت للشفاء

42 مريض متواجدون في   العناية المركزة

13وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19 .

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