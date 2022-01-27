كورونا بالجزائر: استقرار في عدد الإصابات
أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 2130 حالة إصابة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، الخميس 27 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
2130 حالة جديدة
1152حالة تماثلت للشفاء
42 مريض متواجدون في العناية المركزة
13وفيات
الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:
اليقظة
احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
الارتداء الإلزامي للقناع.
ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19 .