كورونا بالجزائر: استمرار ارتفاع عدد الإصابات
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 462 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة:
اليوم، الأربعاء 05 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
462 حالة جديدة
252 حالة تماثلت للشفاء
33 مريض متواجدون في العناية المركزة
7وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع محسوس في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 421 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة:
اليوم، الثلاثاء 04 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
421 حالة جديدة
266 حالة تماثلت للشفاء
32 مريض متواجدون في العناية المركزة
5 وفيات