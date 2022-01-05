-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئاسة الجمهورية تعلن عودة السفير الجزائري إلى باريس
الجزائر

كورونا بالجزائر: استمرار ارتفاع عدد الإصابات

الشروق أونلاين
  • 1551
  • 0
كورونا بالجزائر: استمرار ارتفاع عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 462 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الأربعاء 05 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

462 حالة جديدة

252 حالة تماثلت للشفاء

33 مريض متواجدون في   العناية المركزة

 7وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع محسوس في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 421 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الثلاثاء 04 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

421 حالة جديدة

266 حالة تماثلت للشفاء

32 مريض متواجدون في   العناية المركزة

5 وفيات

مقالات ذات صلة
باتنة: توقيف منتحل صفة وكيل جمهورية متلبسا برشوة

باتنة: توقيف منتحل صفة وكيل جمهورية متلبسا برشوة

المؤسسات الجزائرية والموريتانية مدعوة لتبادل الاستثمارات

المؤسسات الجزائرية والموريتانية مدعوة لتبادل الاستثمارات

الجزائر وموريتانيا: تنصيب لجنة انجاز طريق تندوف-الزويرات وتعزيز التعاون البرلماني

الجزائر وموريتانيا: تنصيب لجنة انجاز طريق تندوف-الزويرات وتعزيز التعاون البرلماني

هل تساهم رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي في تسهيل المهمة؟

هل تساهم رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي في تسهيل المهمة؟

ندرة مشتقات الحليب مؤقتة وحلّها قريب

ندرة مشتقات الحليب مؤقتة وحلّها قريب

الوكالة الوطنية للتشغيل تحذر من روابط مجهولة تخص منحة البطالة

الوكالة الوطنية للتشغيل تحذر من روابط مجهولة تخص منحة البطالة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد