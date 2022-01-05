أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 462 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الأربعاء 05 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

462 حالة جديدة

252 حالة تماثلت للشفاء

33 مريض متواجدون في العناية المركزة

7وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع محسوس في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 421 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الثلاثاء 04 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

421 حالة جديدة

266 حالة تماثلت للشفاء

32 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات