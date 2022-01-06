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كورونا بالجزائر: تراجع طفيف في عدد الإصابات

الشروق أونلاين
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كورونا بالجزائر: تراجع طفيف في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تراجع طفيف في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 410 حالة إصابة بفيروس كورونا و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزراة الصحة:

اليوم، الخميس 06 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

 410 حالة جديدة

257 حالة تماثلت للشفاء

 33 مريض متواجدون في   العناية المركزة

 8  وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 5 ديسمبر 

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 462 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الأربعاء 05 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

462 حالة جديدة

252 حالة تماثلت للشفاء

33 مريض متواجدون في   العناية المركزة

 7وفيات

حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع محسوس في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 421 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الثلاثاء 04 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

421 حالة جديدة

266 حالة تماثلت للشفاء

32 مريض متواجدون في   العناية المركزة

5 وفيات

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