كورونا بالجزائر: تراجع في عدد الإصابات
أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 426 حالة إصابة بفيروس كورونا و 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
اليوم، السبت 8 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
426 حالة جديدة
218 حالة تماثلت للشفاء
35 مريض متواجدون في العناية المركزة
5 وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الجمعة 7 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع كبير في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 491 حالة إصابة بفيروس كورونا و 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الخميس 6 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تراجع طفيف في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 410 حالة إصابة بفيروس كورونا و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزراة الصحة:
اليوم، الخميس 06 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
410 حالة جديدة
257 حالة تماثلت للشفاء
33 مريض متواجدون في العناية المركزة
8 وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 5 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 462 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة:
اليوم، الأربعاء 05 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
462 حالة جديدة
252 حالة تماثلت للشفاء
33 مريض متواجدون في العناية المركزة
7وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع محسوس في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 421 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة:
اليوم، الثلاثاء 04 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
421 حالة جديدة
266 حالة تماثلت للشفاء
32 مريض متواجدون في العناية المركزة
5 وفيات