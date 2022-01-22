-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

كورونا بالجزائر: تواصل الارتفاع في عدد الإصابات

الشروق أونلاين
  • 2696
  • 0
كورونا بالجزائر: تواصل الارتفاع في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع قاسي في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 2211 حالة إصابة بفيروس كورونا و13 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  السبت 22 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2211  حالة جديدة

988 حالة تماثلت للشفاء

43 مريض متواجدون في   العناية المركزة

13 وفيات

حصلية الكورونا بالجزائر ليوم الجمعة 21 جانفي 2022

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع قاسي في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 1855 حالة إصابة بفيروس كورونا و15 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الجمعة 21 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1855 حالة جديدة

769 حالة تماثلت للشفاء

47 مريض متواجدون في   العناية المركزة

15  وفيات

حصلية الكورونا بالجزائر ليوم الخميس 20 جانفي 2022

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن ارتفاع قاسي في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 1552 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس  20 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1552 حالة جديدة

656 حالة تماثلت للشفاء

49 مريض متواجدون في   العناية المركزة

10 وفيات

مقالات ذات صلة
تعليق الدراسة في المدارس القرآنية لمدة 10 أيام

تعليق الدراسة في المدارس القرآنية لمدة 10 أيام

أصحاب المهن غير التجارية ملزمون بدفع الضرائب

أصحاب المهن غير التجارية ملزمون بدفع الضرائب

الإيقاع بلص أرعب الطالبات بجامعة قسنطينة

الإيقاع بلص أرعب الطالبات بجامعة قسنطينة

حنون تدعم خليدة تومي و40 شاهدا في القضية

حنون تدعم خليدة تومي و40 شاهدا في القضية

هذه دوافع “العدوان” المغربي ضد الجزائر وموريتانيا

هذه دوافع “العدوان” المغربي ضد الجزائر وموريتانيا

أزمة مالي..الاتحاد الإفريقي يدعم مبادرة الرئيس تبون 

أزمة مالي..الاتحاد الإفريقي يدعم مبادرة الرئيس تبون 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد