كورونا بالجزائر: تواصل الارتفاع في عدد الإصابات
أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع قاسي في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 2211 حالة إصابة بفيروس كورونا و13 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، السبت 22 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
2211 حالة جديدة
988 حالة تماثلت للشفاء
43 مريض متواجدون في العناية المركزة
13 وفيات
حصلية الكورونا بالجزائر ليوم الجمعة 21 جانفي 2022
أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع قاسي في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 1855 حالة إصابة بفيروس كورونا و15 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، الجمعة 21 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
1855 حالة جديدة
769 حالة تماثلت للشفاء
47 مريض متواجدون في العناية المركزة
15 وفيات
حصلية الكورونا بالجزائر ليوم الخميس 20 جانفي 2022
أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن ارتفاع قاسي في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 1552 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، الخميس 20 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
1552 حالة جديدة
656 حالة تماثلت للشفاء
49 مريض متواجدون في العناية المركزة
10 وفيات