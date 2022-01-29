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كورونا بالجزائر: عدد الإصابات في تراجع تدريجي

الشروق أونلاين
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كورونا بالجزائر: عدد الإصابات في تراجع تدريجي

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل  1742 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 28 جانفي 2022

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل  1870 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان الوزارة

اليوم، الجمعة 28 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1870 حالة جديدة

1055  حالة تماثلت للشفاء

43  مريض متواجدون في   العناية المركزة

6  وفيات

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