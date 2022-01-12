كورونا بالجزائر: عدد الإصابات يتجاوز الـ600 لأول مرة منذ أشهر
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 610 حالة إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
610 حالة جديدة
367 حالة تماثلت للشفاء
41 مريض متواجدون في العناية المركزة
9 وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 11 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 557 حالة إصابة بفيروس كورونا و14 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
المؤشرات العامة هي كما يلي:
557 حالة جديدة
387 حالة تماثلت للشفاء
37 مريض متواجدون في العناية المركزة
14 وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الاثنين 10 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 482 حالة إصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزراة الصحة:
اليوم، الاثنين 10 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
482 حالة جديدة
325 حالة تماثلت للشفاء
39 مريض متواجدون في العناية المركزة
10 وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الأحد 9 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 415 حالة إصابة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزراة الصحة:
اليوم، الأحد 9 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
415 حالة جديدة
274 حالة تماثلت للشفاء
33 مريض متواجدون في العناية المركزة
9 وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم السبت 8 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تراجع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 426 حالة إصابة بفيروس كورونا و 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزراة الصحة:
اليوم، السبت 8 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
426 حالة جديدة
218 حالة تماثلت للشفاء
35 مريض متواجدون في العناية المركزة
5 وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الجمعة 7 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع كبير في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 491 حالة إصابة بفيروس كورونا و 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الخميس 6 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تراجع طفيف في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 410 حالة إصابة بفيروس كورونا و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزراة الصحة:
اليوم، الخميس 06 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
410 حالة جديدة
257 حالة تماثلت للشفاء
33 مريض متواجدون في العناية المركزة
8 وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 5 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 462 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة:
اليوم، الأربعاء 05 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
462 حالة جديدة
252 حالة تماثلت للشفاء
33 مريض متواجدون في العناية المركزة
7وفيات
حصيلةكورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 4 ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع محسوس في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 421 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة:
اليوم، الثلاثاء 04 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
421 حالة جديدة
266 حالة تماثلت للشفاء
32 مريض متواجدون في العناية المركزة
5 وفيات