كورونا بالجزائر: وزارة الثقافة تتخذ إجراءات جديدة

قررت وزارة الثقافة، الثلاثاء، الغلق المؤقت لمختلف الفضاءات الثقافية المستقطبة للمواطنين، وتأجيل كل الملتقيات والأيام الدراسية، فيما سيكون الولوج الى هذه الفضاءات مستقبلا مرهون بإظهار جواز التلقيح.

وجاء في بيان للوزارة انه “تبعا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد المتمثلة في الحد من تفشي وباء كوفيد19، وتنفيذا لتوصيات الهئيات الصحية المختصة، بادرت دائرتنا الوزارية بإتخاذ جملة من الإجراءات سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي وعلى مستوى مختلف المؤسسات تحت الوصاية، من خلال الغلق المؤقت لمختلف الفضاءات الثقافية المستقطبة للمواطنين”.

وتابع بيان الوزارة “وتأجيل كل الملتقيات والأيام الدراسية وكل أنواع التجمعات على مستوى المؤسسات تحت الوصاية منها المتاحف والمسارح وقاعات السنيما وقاعات العروض ومكتبات المطالعة العمومية ودور الثقافة والمؤسسات التكوينية تحت الوصاية”.

وشدد بيان الوزارة “كما أن الولوج إلى هذه الفضاءات مستقبلا سوف يكون مرهون بإظهار جواز التلقيح لكل شخص تجاوز سنه 18 سنة”.