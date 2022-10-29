“كورونا” تحفّـز جزائريين على التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية

تخوّفا من سلالة فيروسية قد تكون خطيرة

تعرف عيادات متعددة الخدمات إقبالا ملحوظا من المواطنين، لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية، في ظل تحذير الأطباء، من موجة أنفلونزا حادة، مع التغير المرتقب في أحوال الطقس. وبدورها، تعرض الصيدليات لقاح الأنفلونزا، الذي بات مطلوبا بشدة، خاصة من قبل المصابين بالأمراض المزمنة، المتخوفين من موجة لفيروس كورونا، في ظل تسجيل إصابات يومية بهذا الفيروس الذي لم يختف بعد.

مع اقتراب فصل الشتاء، وما يحمله من فيروسات الأنفلونزا، شرعت العيادات متعددة الخدمات عبر الوطن، في تقديم لقاح الأنفلونزا للمهتمين، وغالبيتهم من أصحاب الأمراض المزمنة، والمتخوّفين من فيروس كورونا.

إقبال ملحوظ على لقاح الأنفلونزا الموسمية بالعيادات الجوارية

“الشروق”، قصدت العيادة متعددة الخدمات ببن عمر القبة، ووقفت على عملية تلقي مواطنين للقاح الأنفلونزا، وقد رصدنا إقبالا معتبرا للمواطنين الباحثين عن اللّقاح، عكس سنوات فارطة، وغالبيّتهم من كبار السّن والنساء الحوامل، ما يؤكد اكتساب ثقافة صحية وقائية، تقي من تعقيدات الإصابة.

وتتزامن عملية انطلاق حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، مع عمليات تحسيسية وتوعوية من الطواقم للطبية، لتحذير المواطنين، خاصة ممن استغنوا عن الكمامات الوقائية نهائيا، بأن فيروس كورونا لا يزال موجودا، وأنّ العيادات تستقبل يوميا مرضى بكوفيد 19، فحتى ولو تناقص عددهم مقارنة بفترات ماضية، إلاّ أنّ الفيروس لا يزال موجودا، بحسب تأكيد الأطباء.

أنهكتها أعراض الكورونا فقرّرت تلقي لقاح الأنفلونزا

وأكدت إحدى السيّدات التي التقيناها بالعيادة لـ “الشروق”، جاءت لتلقي لقاح الأنفلونزا، تعافيها من فيروس كورونا منذ أيام فقط، بعدما لازمت الفراش 10 أيام كاملة، وقالت: “تلقيت الفيروس بعد جلوسي في الحافلة أمام سيّدة كانت تبدو مريضة بالزكام، وفي اليوم الموالي، أصابتني حمّى شديدة، ووهن وآلام بالمفاصل، وتزايد في ضربات القلب”، مؤكدة أنّ الأعراض كانت صعبة جدا عليها، وهذا ما جعلها تقرر تلقي لقاح الأنفلونزا، لرفع مناعتها.

كما نصح الأطباء المواطنين الذين خضعوا للقاح الأنفلونزا، بضرورة حماية أنفسهم، بإجراءات وقائية من مختلف الفيروسات، بغسل الأيادي يوميا، قبل الأكل وبعده، وعند الدخول للمنازل، وعدم الاقتراب من أشخاص مصابين بالزكام، وأيضا ارتداء الكمامات الطبية في أماكن التجمعات، وداخل حافلات نقل المسافرين.

وفي هذا الموضوع، أكدت الطبيبة المنسقة للعيادة متعددة الخدمات بن عمر القبة، زايدي، في تصريح لـ “الشروق”، أن الإقبال على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذا الموسم كان “محسوسا”، مرجّحة أن يكون للأمر علاقة بالتخوف من فيروس كورونا.

وقالت: “غالبية المقبلين على اللقاح من كبار السن والنساء الحوامل، كما سجلنا إقبال شباب في الثلاثينيات من عمرهم، لأول مرّة في حياتهم”.

إلى ذلك، ناشدت محدثتنا المواطنين بضرورة الحذر من فيروس كورونا الذي لا يزال موجودا، عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية.