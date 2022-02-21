كورونا تحيل 30 ألف عامل بالوكالات السياحية على البطالة

قال رئيس الاتحاد الوطني للوكالات السياحية يوبي مولود إن أكثر من 30 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب الآثار المترتبة عن جائحة كورونا.

وأكد يوبي خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الإثنين، أن جائحة كورونا قضت على الوكالات السياحية الجزائرية، مما دفع بالعديد منها إلى غلق أبوابها نهائيا.

وفي هذا الصدد، كشف المتحدث ذاته عن غلق 4000 وكالة سياحية منذ مارس 2020، ليتم على إثرها إحالة أكثر من 30 ألف عامل إلى البطالة.

من جهة أخرى، أوضح ضيف المورنينغ أن السياحة الداخلية غير مربحة ولا تغطي نفقات الوكالات.