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الجزائر

كورونا: تسجيل 6 إصابات جديدة في الجزائر

الشروق أونلاين
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كورونا: تسجيل 6 إصابات جديدة في الجزائر

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، عن استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الجمعة 27 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

6 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 26 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، عن استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الخميس 26 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

1  حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 25 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الأربعاء 25 ماي 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 24 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الثلاثاء 24 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

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