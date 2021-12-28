كورونا تضرب شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة قبل الداربي

كشفت التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، عن إصابة ثلاثة لاعبين من شباب بلوزداد ولاعب واحد من إتحاد العاصمة قبل الداربي الذي يجمع الفريقين.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن إصابة كل من هشام خلف الله و زين العابدين بولخوة وصبري شرايطية بالفيروس، بعدما جاءت نتائج تحاليل الثلاثي المذكور إيجابية.

ومن جهتها أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية، غياب هيثم لوصيف عن داربي بلوزداد المرتقب زوال اليوم، عقب إصابته بفيروس كورونا.