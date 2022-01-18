كورونا تضرب منتخب تونس مجددا وتخلط حسابات منذر الكبير

أظهرت الفحوصات التي خضع لها لاعبو منتخب تونس الثلاثاء، إصابة 7 لاعبين، بفيروس كورونا، قبل المواجهة الحاسمة أمام غامبيا يوم الخميس، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الإتحاد التونسي قد أعلن قبل لقاء موريتانيا لحساب الجولة الثانية إصابة 6 لاعبين بالفيروس، ليظهر الفحص الجديد الخاص بمباراة غامبيا إصابة 7 لاعبين هم علي معلول و وهبي الخزري، وغيلان الشعلالي، وأمين بن حميدة، ومحمد علي بن رمضان، والحارسين أيمن دحمان، وعلي الجمل.

وأصيب قبل لقاء موريتانيا 6 لاعبين وهم: ديلان برون ويوهان توزجار وأسامة الحدادي ونعيم السليتي ومحمد دراجر وعصام الجبالي.

وتعد هذه الغيابات ضربة موجعة للمنتخب التونسي، قبل مواجهة غامبيا، خاصة وأن نسور قرطاج يسعون لتحقيق الفوز في مباراة الخميس من أجل التأهل مباشرة إلى الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا.