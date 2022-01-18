-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
في 12 نقطة.. هذا أهم ما قاله الرئيس تبون في خطابه بمقر وزارة الدفاع
رياضة

كورونا تضرب منتخب تونس مجددا وتخلط حسابات منذر الكبير

سليم.ع
  • 613
  • 0
كورونا تضرب منتخب تونس مجددا وتخلط حسابات منذر الكبير

أظهرت الفحوصات التي خضع لها لاعبو منتخب تونس الثلاثاء، إصابة 7 لاعبين، بفيروس كورونا، قبل المواجهة الحاسمة أمام غامبيا يوم الخميس، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الإتحاد التونسي قد أعلن قبل لقاء موريتانيا لحساب الجولة الثانية إصابة 6 لاعبين بالفيروس، ليظهر الفحص الجديد الخاص بمباراة غامبيا إصابة 7 لاعبين هم علي معلول و وهبي الخزري، وغيلان الشعلالي، وأمين بن حميدة، ومحمد علي بن رمضان، والحارسين أيمن دحمان، وعلي الجمل.

وأصيب قبل لقاء موريتانيا 6 لاعبين وهم: ديلان برون ويوهان توزجار وأسامة الحدادي ونعيم السليتي ومحمد دراجر وعصام الجبالي.

وتعد هذه الغيابات ضربة موجعة للمنتخب التونسي، قبل مواجهة غامبيا، خاصة وأن نسور قرطاج يسعون لتحقيق الفوز في مباراة الخميس من أجل التأهل مباشرة إلى الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا.

مقالات ذات صلة
بلماضي يوظّف 4 أساسيين جدد أمام غينيا الاستوائية

بلماضي يوظّف 4 أساسيين جدد أمام غينيا الاستوائية

هذا ما قرّرته “الكاف” بِشأن اللاعب الغاني المطرود والحكم الجزائري

هذا ما قرّرته “الكاف” بِشأن اللاعب الغاني المطرود والحكم الجزائري

الرجاء المغربي يصنع الاستثناء بدعم المنتخب الجزائري

الرجاء المغربي يصنع الاستثناء بدعم المنتخب الجزائري

موقع أمريكي يشكك في سلسلة اللا هزيمة التاريخية لأشبال بلماضي

موقع أمريكي يشكك في سلسلة اللا هزيمة التاريخية لأشبال بلماضي

بالفيديو.. فرحة هستيرية لمعلق غينيا الإستوائية بعد الفوز

بالفيديو.. فرحة هستيرية لمعلق غينيا الإستوائية بعد الفوز

دعم كبير لبلماضي وأشباله قبل موقعة الفيّلة

دعم كبير لبلماضي وأشباله قبل موقعة الفيّلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد