كورونا “تقتل” 600 مستخدم في قطاع التربية خلال شهرين

أكبر حصيلة سجلت خلال الامتحانات الرسمية

أحصت، وزارة التربية الوطنية، وفاة قرابة 600 مستخدم على المستوى الوطني متأثرين بمضاعفات فيروس كورونا خلال شهرين، الأمر الذي يستدعي العمل بجدية على تكثيف حملات التحسيس لتوعية منتسبي القطاع بضرورة التلقيح قبل الدخول المدرسي.

وضبطت اللجان الولائية للتفتيش في عمل ميداني أنجزته مؤخرا بدقة الوفيات بمضاعفات فيروس كورونا المستجد والبالغ عددهم على 567 مستخدم، من بينهم 345 موظف وعامل و222 أستاذ، خلال شهري جوان وجويلية المنصرمين.

وأكدت مصادر “الشروق” أن أكبر حصيلة سجلت خلال فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة، إذ وقفت لجان التفتيش ونقابات التربية المستقلة، على التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وسط المترشحين.

وتقول المصادر أن الوضعية الوبائية تستدعي تحسيس الأساتذة والموظفين والعمال، بضرورة تلقي اللقاح قبل الدخول المدرسي المقبل.

يذكر، أن إجمالي الحالات المؤكدة وسط مستخدمي القطاع خلال السنة الدراسية الفارطة، قد بلغ 20 ألف مستخدم، ممن أودعوا ملفاتهم الطيبة على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الإجتماعية، للحصول على التعويض عن التحاليل والأشعة الطبية.