“كورونا” تنقل منتخب أقل من 17 سنة من التحضيرات إلى الحجر الصحي

قررّت اللجنة الطبية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، بتعليق تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة،الذي إنطلق في السادس من شهر جويلية الحالي، والذي كان من المفروض أن يختتم يوم الجمعة المقبل.

وجاء قرار طبيب المنتخب، واللجنة الطبية، عقب ثبوت إيجابية التحاليل الخاصة بفيروس “كورنا” التي خض لها عدد من اللاعبين، حيث أظهرت النتائج إصابة لاعبين، قبل أن يدخل ستى لاعبين آخرين صبيحة اليوم الثلاثاء قائمة المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى ثمانية إصابات، في انتظار نتائج باقي تحليل تعداد المنتخب.

وعلى ضوء هذه الإصابات، قررت اللجنة الطبية لـ”الفاف”، وضع كل تعداد المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، وطواقمة، في الحجر الصحي في الفندق الأولمبي بدالي ابراهيم، بالعاصمة، قبل إنهاء التربص، على أن تستأنف التحضيرات بعد استقرار الحالة الصحية للمنتخب. وحسب بيان للإتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن أشبال المدرب رزقي رمان كانوا بصدد الاستعداد لخوض لقاء ودي أمام فريق إتحاد العاصمة،لنف الفئة، قبل أن يتم إلغاء المباراة الودية للأسباب الصحية المذكورة.