-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“كورونا” تُغيّب رياضيا جزائريا عن الأولمبياد

علي بهلولي
  • 112
  • 0
“كورونا” تُغيّب رياضيا جزائريا عن الأولمبياد

لن يُشارك الدراج الجزائري يوسف رقيقي في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، بِسبب إصابته بِفيروس “كورونا”.

وتحتضن طوكيو الأولمبياد في فترة ما بين الـ 23 من جويلية حالي والـ 8 من أوت المقبل.

وخضع يوسف رقيقي للفحص الطبي، وثبتت إصابته بِفيروس “كورونا”، الذي سيمنعه من المشاركة في أولمبياد طوكيو. كما جاء في بيان نشره الاتحاد الجزائري لِرياضة الدراجات، السبت.

وسبق للدراج يوسف رقيقي (31 سنة) المشاركة في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في صيف 2016.
وأضاف بيان اتحادية رياضة الدراجات، أن حمزة منصوري سيُعوّض زميله يوسف رقيقي. وسيكون ثاني دراج جزائري يخوض أولمبياد طوكيو رفقة عز الدين لعقاب.

مقالات ذات صلة
عطال ينهزم في ثاني الوديات وسليماني في مواجهة فولفسبورغ

عطال ينهزم في ثاني الوديات وسليماني في مواجهة فولفسبورغ

الوفاق يوجه رسالة إلى غشة والرئيس لافي يقصف المناجرة

الوفاق يوجه رسالة إلى غشة والرئيس لافي يقصف المناجرة

نحو تنظيم إيطالي- سعودي لِكأس العالم 2030

نحو تنظيم إيطالي- سعودي لِكأس العالم 2030

أربع لوائح جديدة في لعبة كرة القدم

أربع لوائح جديدة في لعبة كرة القدم

بن ناصر يبدأ موسمه بمواجهة الريال وديا

بن ناصر يبدأ موسمه بمواجهة الريال وديا

غشة يمضي رسميا في أنطاليا سبور التركي

غشة يمضي رسميا في أنطاليا سبور التركي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد