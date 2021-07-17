“كورونا” تُغيّب رياضيا جزائريا عن الأولمبياد

لن يُشارك الدراج الجزائري يوسف رقيقي في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، بِسبب إصابته بِفيروس “كورونا”.

وتحتضن طوكيو الأولمبياد في فترة ما بين الـ 23 من جويلية حالي والـ 8 من أوت المقبل.

وخضع يوسف رقيقي للفحص الطبي، وثبتت إصابته بِفيروس “كورونا”، الذي سيمنعه من المشاركة في أولمبياد طوكيو. كما جاء في بيان نشره الاتحاد الجزائري لِرياضة الدراجات، السبت.

وسبق للدراج يوسف رقيقي (31 سنة) المشاركة في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في صيف 2016.

وأضاف بيان اتحادية رياضة الدراجات، أن حمزة منصوري سيُعوّض زميله يوسف رقيقي. وسيكون ثاني دراج جزائري يخوض أولمبياد طوكيو رفقة عز الدين لعقاب.