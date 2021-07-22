“كورونا” تُلغي أوّل مباراة لِمحرز

أُلغيت المباراة التحضيرية بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومضيفه نادي تروا الفرنسي، بِسبب عودة مخاطر جائحة “كورونا”.

وكان يُفترض إقامة هذه المباراة بِفرنسا في الـ 31 من جويلية الحالي، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وقالت إدارة نادي تروا الفرنسي في أحدث بيان لها، إن المباراة أُلغيت بِسبب عودة الحكومة البريطانية إلى تشديد الإجراءات الصحّية، بعد تفاقم الإصابات بِفيروس “كورونا” هذه الأيّام (منع الأزرق السّماوي من السّفر إلى فرنسا).

وكانت هذه المباراة أوّل لقاء تحضيري للنجم الجزائري رياض محرز وزملائه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل إلغائها. وبِالمقابل، خاض فريق تروا 3 مقابلات ودّية، بعد صعوده مُؤخّرا إلى بطولة فرنسا للقسم الأوّل.

ومازالت إدارة نادي مانشستر سيتي لم تُعلن بعد عن بديل هذه المواجهة، عِلما أن أشبال المدرب جوسيب غوارديولا يستهلّون الموسم الجديد، بِمواجهة نظرائهم من ليستر سيتي في الـ 7 من أوت المقبل، بِرسم مباراة الكأس الإنجليزية الممتازة، أو “الدّرع الخيرية” وفقا لِأدبيات اتحاد الكرة في هذا البلد.