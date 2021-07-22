-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
فتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها الجزائر   
رياضة

“كورونا” تُلغي أوّل مباراة لِمحرز

علي بهلولي
  • 312
  • 0
“كورونا” تُلغي أوّل مباراة لِمحرز

أُلغيت المباراة التحضيرية بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومضيفه نادي تروا الفرنسي، بِسبب عودة مخاطر جائحة “كورونا”.

وكان يُفترض إقامة هذه المباراة بِفرنسا في الـ 31 من جويلية الحالي، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وقالت إدارة نادي تروا الفرنسي في أحدث بيان لها، إن المباراة أُلغيت بِسبب عودة الحكومة البريطانية إلى تشديد الإجراءات الصحّية، بعد تفاقم الإصابات بِفيروس “كورونا” هذه الأيّام (منع الأزرق السّماوي من السّفر إلى فرنسا).

وكانت هذه المباراة أوّل لقاء تحضيري للنجم الجزائري رياض محرز وزملائه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل إلغائها. وبِالمقابل، خاض فريق تروا 3 مقابلات ودّية، بعد صعوده مُؤخّرا إلى بطولة فرنسا للقسم الأوّل.

ومازالت إدارة نادي مانشستر سيتي لم تُعلن بعد عن بديل هذه المواجهة، عِلما أن أشبال المدرب جوسيب غوارديولا يستهلّون الموسم الجديد، بِمواجهة نظرائهم من ليستر سيتي في الـ 7 من أوت المقبل، بِرسم مباراة الكأس الإنجليزية الممتازة، أو “الدّرع الخيرية” وفقا لِأدبيات اتحاد الكرة في هذا البلد.

مقالات ذات صلة
سوداني ينتقل إلى ضمك السعودي

سوداني ينتقل إلى ضمك السعودي

المصارع الجزائري “نورين” ينسحب من الأولمبياد ويرفض الاعتراف بِالصهاينة

المصارع الجزائري “نورين” ينسحب من الأولمبياد ويرفض الاعتراف بِالصهاينة

إصابة بن سبعيني

إصابة بن سبعيني

هكذا اشتعلت نيران الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت في الأولمبياد

هكذا اشتعلت نيران الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت في الأولمبياد

لِهذا السبب غيّر بن رحمة رقم قميصه

لِهذا السبب غيّر بن رحمة رقم قميصه

روسيا تُرسل لقاح “سبوتينك” إلى الرياضيين الجزائريين

روسيا تُرسل لقاح “سبوتينك” إلى الرياضيين الجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد