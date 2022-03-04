كورونا: فرنسا تُبقي الجزائر خارج القائمة الخضراء للسفر

أبقت السلطات الفرنسية الجزائر خارج القائمة الخضراء للسفر الخاصة بفيروس كورونا، وواصلت إدراجها ضمن القائمة البرتقالية المعتمدة منذ أكتوبر الماضي.

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية على موقعها الرسمي، خريطة للعالم حددت فيها بالألوان تصنيف الدول من الخضراء إلى البرتقالية والتي تعد أقل خطورة في انتشار فيروس كورونا واختفت فيها الدول المصنفة باللون الأحمر الأشد خطورة.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن هذا التصنيف يعتمد على أساس المؤشرات الصحية وبدأ العمل به بتاريخ 3 مارس.

كما أكدت الداخلية الفرنسية أن هذا التصنيف سيكون مؤقتًا وسيُراجع بانتظام لضمان تناسب تدابير تقييد السفر، مشيرة إلى أنه حاليا لا توجد دولة مصنفة في القائمة “الحمراء”.

وأوضحت أنه بالنسبة للمسافرين غير الملقحين، يظل الالتزام بتقديم اختبار سلبي للسفر إلى فرنسا قائما، لكن الإجراءات عند الوصول (الاختبار والعزل) تُلغى عندما يأتون من البلدان المدرجة على القائمة “الخضراء” ، التي تتميز بانتشار معتدل للفيروس.

بعد إخراجها من القائمة الحمراء.. هذه شروط دخول الجزائريين لفرنسا

ويوم 10 أكتوبر 2021، حددت الخطوط الجوية الجزائرية الشروط اللازمة المحدثة لدخول الجزائريين إلى فرنسا بعد إخراج الجزائر من القائمة الحمراء للسفر وإدراجها في القائمة البرتقالية.

ونشرت الخطوط الجوية، الشروط على صفحتها الإعلامية عبر موقع فيسبوك وفقا للنماذج اللازمة لدخول فرنسا (نماذج السفر من / إلى بلد في المنطقة البرتقالية).

أولا- تطعيم الركاب:

1- اللقاحات التي تقبلها فرنسا هي المعترف بهم من قبل وكالة الأدوية الأوروبية: فايزر، مودرينا، استرازينيكا، جونسن آند جونسون وفق جدول التطعيم كالتالي:

– الجرعة الأولى من لقاح جونسون قبل 28 يومًا على الأقل من الوصول.

– الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا أو موديرنا أو فايزر قبل 7 أيام على الأقل من الوصول.

– الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا أو موديرنا أو فايزر قبل 7 أيام على الأقل من الوصول وإثبات الإصابة السابقة بكوفيد-19.

2- التطعيم الكامل (جرعتان) من سينوفارم أو سينوفاك + الجرعة الأولى من لقاح موديرنا أو فايزر ( قبل 7 أيام على الأقل من الوصول إلى الأراضي الفرنسية.

3- لم يعد المسافرون الذين امتثلوا لجداول التطعيم المذكورة أعلاه بحاجة إلى سبب مقنع للسفر إلى فرنسا وحاملو تأشيرات C مؤهلون في هذه الحالة.

4- نتيجة اختبار PCR السلبي قبل من 72 ساعة أو المستضد السلبي قبل 48 ساعة غير مطلوبة لهذه الفئة من الركاب.

5- تعهد شرف يشهد على عدم ظهور أعراض الإصابة بفيروس كوفيد- 19 والاتصال بحالة مؤكدة منه.

6- إثبات حالة التطعيم.

7- شهادة الخروج من فرنسا للدخول إلى الجزائر لأسباب قاهرة ليست ضرورية أيضًا لهذه الفئة من المسافرين.

يجب على الراكب فقط الامتثال لشروط الدخول إلى الجزائر.

ثانياً – الركاب غير المطعمين:

1- يجب أن يتم توزيع شهادة السفر إلى فرنسا + تصريح شرف للأشخاص غير الملقحين.

– فقط المسافرون الذين لديهم سبب مقنع (مواطنو فرنسا أو الاتحاد الأوروبي و زوجة وأطفال، حامل تصريح إقامة أو تأشيرة إقامة طويلة تأشيرة D، تأشيرة إقامة طويلة لم شمل الأسرة ، أخصائي صحة يساهم في فرنسا في مكافحة كوفيد والزوج ، حامل جواز سفر للزوج ، طالب مسجل للعام الدراسي 2021/2022 .

–كما تحمل قائمة المسافرين مواطن أجنبي من دول ثالثة يقيمون في فرنسا لأسباب مهنية قاهرة تحت غطاء أمر بعثة صادر عن دولة الانتساب.

– يجب على أي مسافر غير محصن ، بغض النظر عن جنسيته أن يقدم لشركة النقل وسلطات مراقبة الحدود:

– اختبار PCR السلبي أقل من 72 ساعة أو مستخرج سلبي أقل من 48 ساعة للمسافرين الذين تزيد أعمارهم عن اثني عشر عامًا ؛ يجب على المسافرين غير الملقحين أيضًا تقديم:

– بيان محلف يشهد على عدم ظهور أعراض عدوى كوفيد -19 والاتصال بحالة مؤكدة من كوفيد -19.

– تعهد محلف بالخضوع لاختبار أو الفحص البيولوجي الذي سيتم إجراؤه عند الوصول إلى البر الرئيسي لفرنسا.

– تعهد شرف بالعزل الذاتي لمدة سبعة (07) أيام وتعهد شرف بالخضوع للفحص البيولوجي الفيروسي (PCR) في نهاية فترة العزل.

الجزائر خارج القائمة الفرنسية الحمراء للسفر

قررت السلطات الفرنسية اخراج الجزائر من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد وادراجها بالقائمة البرتقالية رفقة 4 دول أخرى.

وتظهر خريطة العالم المنشورة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الفرنسية، الجزائر مصنفة مع الدول البرتقالية والتي تعد أقل خطورة في انتشار فيروس كورونا.

وبدخول هذه التعليمة حيز التنفيذ، لن يطرأ تغيير كبير على الإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشخاص الملقحين القادرين على دخول التراب الفرنسي دون الحجر الصحي، بل سيؤثر على غير الملقحين الذين يشترط سفرهم أسبابا قاهرة.

وسينطلق العمل بهذا القرار بداية من يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، على الساعة منتصف الليل.

وأدرجت فرنسا إضافة إلى الجزائر، أربعة بلدان أخرى في القائمة البرتقالية وهي تونس، المغرب، جنوب إفريقيا وكولومبيا.