كورونا في الجزائر: ارتفاع طفيف في عدد الإصابات

سجلت وزارة الصحة، الاثنين، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 11 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

17 حالة جديدة

15 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا في الجزائر ليوم الأحد 10 جويلية

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 11 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 10 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

11 حالة جديدة

11 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 08 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 8 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

26 حالة جديدة

18 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 07 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 21 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 7 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

21 حالة جديدة

17 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 06 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 17 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 6 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

17 حالة جديدة

18 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 17 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 5 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

17 حالة جديدة

14 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 04 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 19 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 4 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

19 حالة جديدة

16 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 03 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 13 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 3 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

13 حالة جديدة

14 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 02 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 2 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

10 حالة جديدة

12حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 01 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 18 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 1 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

18 حالة جديدة

13 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 31 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 14 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 30 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

14 حالة جديدة

11 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 30 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 11 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 29 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

11 حالة جديدة

8 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 29 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 13 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 28 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

13 حالة جديدة

8 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 27 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 11 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 27 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

11 حالة جديدة

7 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 26 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 08 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 26 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

8 حالة جديدة

5 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 25 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 05 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 25 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 24 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 24 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

10 حالة جديدة

7 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 23 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 23 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

9 حالة جديدة

6 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 22 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 13 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 22 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

13 حالة جديدة

7 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 21 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 08 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 21 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

8 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 20 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 20 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

10 حالة جديدة

6 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 19 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 04 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 19 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 18 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 03 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 18 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 17 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 04 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 17 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 16 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 12 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 16 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

12 حالة جديدة

6 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 15 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 09 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 15 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

9 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 14 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 06 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 14 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 13 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 13 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

10 حالة جديدة

5 حالة تماثلت

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 12 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 12 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 11 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 0 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 11 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

0 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 10 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 10 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 09 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 11 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 9 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

11 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 8 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 07 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 7 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 06 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 6 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 05 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابة واحة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 5 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 04 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 0 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 4 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

0 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 03 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 3 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

7 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 02 جوان 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 2 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 1 جوان 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 31 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 31 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

7 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم اللإثنين 30 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، عن استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 30 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

6 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 29 ماي 2022

لم تسجلت وزارة الصحة، الأحد، أي إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 29 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

0 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 28 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 28 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، عن استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 27 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

6 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 26 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقرارا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 26 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 25 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 25 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 24 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 24 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات