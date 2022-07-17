كورونا في الجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات

سجلت وزارة الصحة، الأحد، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 21 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 17 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

21 حالة جديدة

16 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا في الجزائر ليوم السبت 16 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 16 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

32 حالة جديدة

9 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا في الجزائر ليوم الجمعة 16 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 36 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 15 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

36 حالة جديدة

13 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا في الجزائر ليوم الأربعاء 13 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 13 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

25 حالة جديدة

13 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا في الجزائر ليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 12 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

29 حالة جديدة

14 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا في الجزائر ليوم الإثنين 11 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الاثنين، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 11 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

17 حالة جديدة

15 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا في الجزائر ليوم الأحد 10 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 11 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 10 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

11 حالة جديدة

11 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 08 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 8 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

26 حالة جديدة

18 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 07 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 21 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 7 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

21 حالة جديدة

17 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 06 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 17 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 6 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

17 حالة جديدة

18 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 17 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 5 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

17 حالة جديدة

14 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 04 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 19 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 4 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

19 حالة جديدة

16 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 5 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

17 حالة جديدة

14 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 04 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 19 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 4 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

19 حالة جديدة

16 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 03 جويلية 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 13 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 3 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

13 حالة جديدة

14 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات