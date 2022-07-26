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كورونا في الجزائر: ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات

الشروق أونلاين
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كورونا في الجزائر: ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 94 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الثلاثاء 26 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

94 حالة  جديدة

66 حالة  تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 77 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاثنين 25 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

77 حالة  جديدة

51 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، انخفاضاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 67 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاحد 24 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

67 حالة  جديدة

47 حالة  تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 72 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  السبت 23 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

72 حالة  جديدة

39 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 46 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الجمعة 22 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

46 حالة  جديدة

37 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 63 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الخميس 21 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

 63 حالة  جديدة

 47 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 49 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الاربعاء 20 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

49 حالة  جديدة

35 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 55 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الثلاثاء 19 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

55 حالة  جديدة

25 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

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