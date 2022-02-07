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كورونا في الجزائر: الاصابات تعود للارتفاع

الشروق أونلاين
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كورونا في الجزائر: الاصابات تعود للارتفاع

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن ارتفاع طفيف في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث بلغت 502 إصابة جديدة بالفيروس و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الاثنين 07  فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

502   حالة جديدة

540 حالة تماثلت للشفاء

34  مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات

حصيلة الكورونا بالجزائر ليوم الأحد 06 فيفري 2022

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تراجع كبير  في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، بلغت 378 إصابة جديدة بالفيروس و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان الوزارة

اليوم، الاحد 06  فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

378   حالة جديدة

496 حالة تماثلت للشفاء

27  مريض متواجدون في   العناية المركزة

6 وفيات

حصيلة الكورونا بالجزائر ليوم السبت 05 فيفري 2022

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، بلغت 792 إصابة جديدة بالفيروس و9 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان الوزارة

اليوم، السبت 05  فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

792   حالة جديدة

513 حالة تماثلت للشفاء

34  مريض متواجدون في   العناية المركزة

حصيلة الكورونا بالجزائر ليوم الجمعة 04 فيفري 2022

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، بلغت 970 إصابة جديدة بالفيروس و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان الوزارة

اليوم، الجمعة 04 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

970 حالة جديدة

560 حالة تماثلت للشفاء

40 مريض متواجدون في العناية المركزة

13 وفيات

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