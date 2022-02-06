كورونا في الجزائر: تراجع كبير في عدد الاصابات

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، بلغت 378 إصابة جديدة بالفيروس و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان الوزارة

اليوم، الاحد 06 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

378 حالة جديدة

496 حالة تماثلت للشفاء

27 مريض متواجدون في العناية المركزة

6 وفيات

حصيلة الكورونا بالجزائر ليوم السبت 05 فيفري 2022

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، بلغت 792 إصابة جديدة بالفيروس و9 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان الوزارة

اليوم، السبت 05 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

792 حالة جديدة

513 حالة تماثلت للشفاء

34 مريض متواجدون في العناية المركزة

حصيلة الكورونا بالجزائر ليوم الجمعة 04 فيفري 2022

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، بلغت 970 إصابة جديدة بالفيروس و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان الوزارة

اليوم، الجمعة 04 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

970 حالة جديدة

560 حالة تماثلت للشفاء

40 مريض متواجدون في العناية المركزة

13 وفيات