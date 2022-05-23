كورونا في الجزائر: تسجيل إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 23 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1 حالة جديدة

7 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الأحد 22 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 22 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

5 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم السبت 21 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 21 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 20 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 20 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

5 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الخميس 19 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 19 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

7 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 18 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء ، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 17 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء ، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 17 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الاثنين 16 ماي 2022

اليوم، الاثنين 16 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الأحد 15 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأحد 15 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم السبت 14 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديـدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 14 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 2 حالة جديدة 0 حالة تماثلت للشفاء 0 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 13 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 13 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الخميس 12 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 12 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 11 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 11 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 10 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 10 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 09 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 2 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 9 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات