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كورونا في الجزائر: تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
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كورونا في الجزائر: تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الأربعاء 11 ماي 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 10 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الثلاثاء 10 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 09 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 2 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاثنين 9 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

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