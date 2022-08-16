كورونا في الجزائر: تسجيل 112 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بيان وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء 16 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 112حالة جديدة 101 تماثلت للشفاء 1 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفاة سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 128 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بيان وزارة الصحة اليوم، الاثنين 15 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 128 حالة جديدة 109 تماثلت للشفاء 2 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفاة سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بيان وزارة الصحة: اليوم، الأحد، 14 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 133 حالة جديدة 102 تماثلت للشفاء 3مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفاة كورونا في الجزائر: تسجيل 142 إصابة جديدة السبت سجلت وزارة الصحة، السبت، استقرارا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بيان وزارة الصحة اليوم، السبت 13 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 142 حالة جديدة 113 تماثلت للشفاء 4 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفاة سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 148 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بيان وزارة الصحة اليوم، الجمعة 12 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 148 حالة جديدة 118 حالة تماثلت للشفاء 3 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفاة سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 134 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 11 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

134 حالة جديدة

110حالة تماثلت للشفاء

1مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 106 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاربعاء 10 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

106 حالة جديدة

89 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 122 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، اثلاثاء 9 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

122 حالة جديدة

104 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 102 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 8 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

102 حالة جديدة

78 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 113 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 7 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

113 حالة جديدة

96 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل حالة وفاة و108 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 6 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

108 حالة جديدة

94 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل حالة وفاة و131 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 5 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

131 حالة جديدة

98 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل حالة وفاة و125 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 4 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

125 حالة جديدة

88 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 120 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاربعاء 3 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

120 حالة جديدة

89 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 111 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 2 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

111 حالة جديدة

77 حالة تماثلت للشفاء

13 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 92 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بيان وزارة الصحة اليوم، الاثنين 1 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 92 حالة جديدة 70 حالة تماثلت للشفاء 6 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفاة

لليوم السادس على التوالي لا تزال حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الجزائر، فوق مستوى الـ80 حالة جديدة.

وحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في حصيلتها اليومية حول انتشار الوباء، فقد تمّ تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

بالمقابل، لم تسجّل بالجزائر أي حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء منذ تاريخ 24 أفريل الماضي. كما يستقرّ عدد الخاضعين للعناية المركزة من بين المصابين بالفيروس، عند 4 حالات.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 31 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

80 حالة جديدة

64 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 87 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 30 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

87 حالة جديدة

61 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً كبيرا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 93 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 29 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

93 حالة جديدة

68 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً كبيرا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 98 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 28 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

98 حالة جديدة

66 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 86 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاربعاء 27 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

86 حالة جديدة

54 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 94 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 26 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

94 حالة جديدة

66 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 77 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 25 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

77 حالة جديدة

51 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، انخفاضاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 67 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 24 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

67 حالة جديدة

47 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 72 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة اليوم، السبت 23 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 72 حالة جديدة 39 حالة تماثلت للشفاء 3 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفاة سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 46 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بيان وزارة الصحة اليوم، الجمعة 22 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 46 حالة جديدة 37 حالة تماثلت للشفاء 3 مريض متواجدون في العناية المركزة 1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 63 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 21 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

63 حالة جديدة

47 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 49 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاربعاء 20 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

49 حالة جديدة

35 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 55 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 19 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

55 حالة جديدة

25 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات