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كورونا في الجزائر: تسجيل 46 حالة إصابة جديدة

الشروق أونلاين
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كورونا في الجزائر: تسجيل 46 حالة إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 46 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الجمعة 22 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

46 حالة  جديدة

37 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 63 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الخميس 21 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

 63 حالة  جديدة

 47 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 49 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الاربعاء 20 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

49 حالة  جديدة

35 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 55 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الثلاثاء 19 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

55 حالة  جديدة

25 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

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