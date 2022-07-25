-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

كورونا في الجزائر: تسجيل 77 حالة إصابة جديدة

الشروق أونلاين
  • 2455
  • 0
كورونا في الجزائر: تسجيل 77 حالة إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 77 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاثنين 25 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

77 حالة  جديدة

51 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، انخفاضاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 67 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاحد 24 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

67 حالة  جديدة

47 حالة  تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 72 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  السبت 23 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

72 حالة  جديدة

39 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 46 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الجمعة 22 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

46 حالة  جديدة

37 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 63 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الخميس 21 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

 63 حالة  جديدة

 47 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 49 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الاربعاء 20 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

49 حالة  جديدة

35 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 55 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الثلاثاء 19 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

55 حالة  جديدة

25 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

مقالات ذات صلة
الانتخابات الجزئية بنفس إجراءات 27 نوفمبر 2021

الانتخابات الجزئية بنفس إجراءات 27 نوفمبر 2021

سوناطراك تعلن عن 3 اكتشافات هامة من الغاز والنفط

سوناطراك تعلن عن 3 اكتشافات هامة من الغاز والنفط

 “عدل 13300” بسيدي عبد الله.. تعليمات جديدة لوزير السكن

 “عدل 13300” بسيدي عبد الله.. تعليمات جديدة لوزير السكن

أخبار الجزائر ليوم الأحد 24 جويلية 2022

أخبار الجزائر ليوم الأحد 24 جويلية 2022

المدرسة الوطنية للإدارة.. مخابر تدريب الوزراء والولاة

المدرسة الوطنية للإدارة.. مخابر تدريب الوزراء والولاة

ياسين بن سمعون.. حفظي لكتاب الله سر نجاحي في البكالوريا

ياسين بن سمعون.. حفظي لكتاب الله سر نجاحي في البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد