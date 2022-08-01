كورونا في الجزائر: تسجيل 92 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 92 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بيان وزارة الصحة اليوم، الاثنين 1 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 92 حالة جديدة 70 حالة تماثلت للشفاء 6 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفاة

لليوم السادس على التوالي لا تزال حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الجزائر، فوق مستوى الـ80 حالة جديدة.

وحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في حصيلتها اليومية حول انتشار الوباء، فقد تمّ تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

بالمقابل، لم تسجّل بالجزائر أي حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء منذ تاريخ 24 أفريل الماضي. كما يستقرّ عدد الخاضعين للعناية المركزة من بين المصابين بالفيروس، عند 4 حالات.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 31 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

80 حالة جديدة

64 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 87 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 30 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

87 حالة جديدة

61 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً كبيرا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 93 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 29 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

93 حالة جديدة

68 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً كبيرا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 98 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 28 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

98 حالة جديدة

66 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 86 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاربعاء 27 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

86 حالة جديدة

54 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 94 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 26 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

94 حالة جديدة

66 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 77 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 25 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

77 حالة جديدة

51 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، انخفاضاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 67 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 24 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

67 حالة جديدة

47 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 72 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة اليوم، السبت 23 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 72 حالة جديدة 39 حالة تماثلت للشفاء 3 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفاة سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 46 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بيان وزارة الصحة اليوم، الجمعة 22 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 46 حالة جديدة 37 حالة تماثلت للشفاء 3 مريض متواجدون في العناية المركزة 1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 63 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 21 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

63 حالة جديدة

47 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 49 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاربعاء 20 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

49 حالة جديدة

35 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 55 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 19 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

55 حالة جديدة

25 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات