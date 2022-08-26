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كورونا في الجزائر: تسـجيل 48 إصابة جديدة

الشروق أونلاين
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كورونا في الجزائر: تسـجيل 48 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 48 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الجمعة 26 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

48 حالة  جديدة

51 تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 54 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الخميس 25 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

54 حالة  جديدة

61 تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 72 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الأربعاء 24 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

72 حالة  جديدة

68  تماثلت للشفاء

4  مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 77 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 23 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

77 حالة  جديدة

73 تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 89 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 22 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

89 حالة  جديدة

74 تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 74 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، الاحد 21 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

74 حالة  جديدة

78 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 81 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، السبت 20 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

81 حالة  جديدة

79 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 94 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الجمعة 19 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

94 حالة  جديدة

84 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الخميس 18 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

83 حالة  جديدة

81 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء ، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 92 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الأربعاء 17 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

92 حالة  جديدة

86 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الثلاثاء 16 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

 112حالة  جديدة

101 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 128 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الاثنين 15 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

128 حالة جديدة

 109 تماثلت للشفاء

 2 مريض متواجدون في العناية المركزة

 0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الأحد، 14 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

133 حالة  جديدة

102 تماثلت للشفاء

3مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

كورونا في الجزائر: تسجيل 142 إصابة جديدة السبت

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقرارا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، السبت 13 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

142 حالة  جديدة

113  تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 148 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الجمعة 12 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

148 حالة  جديدة

118 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 134 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الخميس 11 أوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

134 حالة جديدة

 110حالة تماثلت للشفاء

  1مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 106 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الاربعاء 10 اوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

106 حالة  جديدة

89 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 122 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، اثلاثاء 9 اوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

122 حالة  جديدة

104 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 102 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الاثنين 8 اوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

102 حالة  جديدة

78 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 113 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الاحد 7 اوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

113 حالة  جديدة

96 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل حالة وفاة و108 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، السبت 6 اوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

108 حالة  جديدة

94 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل حالة وفاة و131 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الجمعة 5 اوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

131 حالة  جديدة

98 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل حالة وفاة و125 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الخميس 4 أوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

125 حالة  جديدة

88 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 120 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الاربعاء 3 اوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

120 حالة  جديدة

89 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 111 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الثلاثاء 2 اوت 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

111 حالة جديدة

77 حالة تماثلت للشفاء

13 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 92 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الاثنين 1 اوت 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

92 حالة  جديدة

70 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

لليوم السادس على التوالي لا تزال حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الجزائر، فوق مستوى الـ80 حالة جديدة.

وحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في حصيلتها اليومية حول انتشار الوباء، فقد تمّ تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

بالمقابل، لم تسجّل بالجزائر أي حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء منذ تاريخ 24 أفريل الماضي. كما يستقرّ عدد الخاضعين للعناية المركزة من بين المصابين بالفيروس، عند 4 حالات.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاحد 31 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

80 حالة  جديدة

64 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 87 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  السبت 30 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

87 حالة  جديدة

61 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً كبيرا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 93 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الجمعة 29 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

93 حالة جديدة

68 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً كبيرا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 98 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الخميس 28 جويلية 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

98 حالة جديدة

66 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 86 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاربعاء 27 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

86 حالة  جديدة

54 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 94 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الثلاثاء 26 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

94 حالة  جديدة

66 حالة  تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 77 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاثنين 25 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

77 حالة  جديدة

51 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، انخفاضاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 67 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاحد 24 جويلية  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

67 حالة  جديدة

47 حالة  تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 72 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  السبت 23 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

72 حالة  جديدة

39 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 46 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الجمعة 22 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

46 حالة  جديدة

37 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 63 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الخميس 21 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

 63 حالة  جديدة

 47 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 49 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الاربعاء 20 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

49 حالة  جديدة

35 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاعا نسبياً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 55 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الثلاثاء 19 جويلية 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

55 حالة  جديدة

25 حالة  تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

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