كورونا في الجزائر: تسـجيل 8 اصابات جديدة

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 8 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

8 حالة جديدة

5 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

بيان وزارة الصحة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

4 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 8 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 26 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

8 حالة جديدة

5 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 4 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، الاحد 25 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

4 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 7 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 24 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

7 حالة جديدة

5 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 23 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

6 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 6 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

8 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 19 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

9 تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 18 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

6 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 7 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 17 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

7 حالة جديدة

8 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 16 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

15 حالة جديدة

10 تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 10 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، القلاثاء 13 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

10 حالة جديدة

9 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 12 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

12 حالة جديدة

13 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 7 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 11 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

7 حالة جديدة

12 تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 10 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

10 حالة جديدة

11 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 9 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

15 حالة جديدة

14 تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

15 حالة جديدة

19 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 5 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

18 حالة جديدة

21 تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، الاحد 4 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

17 حالة جديدة

26 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفاة

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 3 سبتمبر 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

21 حالة جديدة

29 تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة