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الجزائر

كورونا في الجزائر: حصيلة جديدة للإصابات

الشروق أونلاين
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كورونا في الجزائر: حصيلة جديدة للإصابات

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، عن استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاثنين 30 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

6 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 29 ماي 2022

لم تسجلت وزارة الصحة، الأحد، أي إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاحد 29 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

0 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 28 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  السبت 28 ماي 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

0  مريض متواجدون في  العناية المركزة

0  وفيات

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، عن استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الجمعة 27 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

6 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 26 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقرارا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الخميس 26 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

1  حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 25 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الأربعاء 25 ماي 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 24 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الثلاثاء 24 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

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