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الجزائر

كورونا في الجزائر: عدد الإصابات في تراجع مستمر

الشروق أونلاين
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كورونا في الجزائر: عدد الإصابات في تراجع مستمر

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 1365 إصابة  جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 02 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1365حالة جديدة

756 حالة تماثلت للشفاء

41  مريض متواجدون في   العناية المركزة

11 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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