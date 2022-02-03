-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

كورونا في الجزائر: عدد الإصابات يتراجع تحت عتبة الألف

الشروق أونلاين
  • 1280
  • 1
كورونا في الجزائر: عدد الإصابات يتراجع تحت عتبة الألف

أعلنت وزارة الصحة، الخميس ، عن تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 04 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

951 حالة جديدة

694حالة تماثلت للشفاء

40 مريض متواجدون في   العناية المركزة

14 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

حصيلة يوم الأربعاء 02 فيفري 

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 1365 إصابة  جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 02 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1365حالة جديدة

756 حالة تماثلت للشفاء

41  مريض متواجدون في   العناية المركزة

11 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

مقالات ذات صلة
لعمامرة يحل بأديس أبابا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

لعمامرة يحل بأديس أبابا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

الصين!

الصين!

هكذا حوّل الأجانب “سوناطراك” إلى بقرة حلوب!

هكذا حوّل الأجانب “سوناطراك” إلى بقرة حلوب!

أعداء الوطن لن ينالوا من الرابطة المقدسة بين الشعب والجيش

أعداء الوطن لن ينالوا من الرابطة المقدسة بين الشعب والجيش

أطباق “بايلا” ومشاو بأسماك ولحوم فاسدة

أطباق “بايلا” ومشاو بأسماك ولحوم فاسدة

السفيرة الأمركية الجديدة منبهرة بالجزائر

السفيرة الأمركية الجديدة منبهرة بالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • David

    زعنا نقصت الايصابات بندخلوا نقراو

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد