كورونا في الجزائر: عدد الإصابات يتراجع تحت عتبة الألف

أعلنت وزارة الصحة، الخميس ، عن تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 04 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

951 حالة جديدة

694حالة تماثلت للشفاء

40 مريض متواجدون في العناية المركزة

14 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

حصيلة يوم الأربعاء 02 فيفري

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 02 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1365حالة جديدة

756 حالة تماثلت للشفاء

41 مريض متواجدون في العناية المركزة

11 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.