كورونا في الجزائر: عدد الإصابات يتراجع تحت عتبة الألف
أعلنت وزارة الصحة، الخميس ، عن تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، الخميس 04 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
951 حالة جديدة
694حالة تماثلت للشفاء
40 مريض متواجدون في العناية المركزة
14 وفيات
الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:
اليقظة
احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
الارتداء الإلزامي للقناع.
ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
حصيلة يوم الأربعاء 02 فيفري
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، الأربعاء 02 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
1365حالة جديدة
756 حالة تماثلت للشفاء
41 مريض متواجدون في العناية المركزة
11 وفيات
الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:
اليقظة
احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
الارتداء الإلزامي للقناع.
ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.