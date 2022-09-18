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كورونا في الجزائر في أدنى مستوى منذ 3 أشهر

الشروق أونلاين
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كورونا في الجزائر في أدنى مستوى منذ 3 أشهر
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التلقيح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأصبح تعداد الإصابات الجديدة المعلن عنه هذا الأحد، هو الأدنى منذ تاريخ 18 جوان 2022، عندما سجّل نفس العدد من الإصابات الجديدة.

ولم تسجّل في الجزائر في الساعات الماضية، أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس. فيما يتلقى مصابين اثنين العلاج في العناية المركزة.

إصابات كورونا بالجزائر في أدنى مستوى منذ شهرين

وفي 11 سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 12 حالة تماثل للشفاء من المرض.

تعداد الإصابات الجديدة المعلن عنه هذا الأحد، هو الأدنى منذ تاريخ 6 جويلية 2022، عندما سجّلت 8 إصابات جديدة فقط.

كما لم تسجّل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الساعات الماضية، فيما يتلقى مصاب واحد العلاج في العناية المركزة.

كورونا في الجزائر تعود إلى أدنى مستوى منذ شهرين

وفي 7 سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 20 حالة تماثل للشفاء من المرض.

وحسب أرقام الوزارة، فإن عدد الإصابات الجديدة المعلن عنه يوم الأربعاء، هو الأدنى منذ تاريخ 10 جويلية 2022، عندما سجّلت 11 إصابة جديدة.

ولم تسجّل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الفترة المذكورة، فيما يتلقى مصابين اثنين (2) العلاج في العناية المركزة.

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